«Сакраменто» заинтересован в Кэме Джонсоне. Клуб провел переговоры с «Бруклином» по поводу возможного обмена
«Сакраменто» хочет усилить состав игроком «Бруклина».
«Кингз» проявляют интерес к Кэму Джонсону. Клуб предметно обсудил с «Бруклином» возможный обмен форварда.
Кэм является не единственной целью калифорнийцев, но наиболее привлекательным для них игроком.
В 31 матче сезона Джонсон набирает 19,3 очка, 4,2 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем