«Сакраменто» заинтересован в Кэме Джонсоне. Клуб провел переговоры с «Бруклином» по поводу возможного обмена

«Сакраменто» хочет усилить состав игроком «Бруклина».

«Кингз» проявляют интерес к Кэму Джонсону . Клуб предметно обсудил с «Бруклином » возможный обмен форварда.

Кэм является не единственной целью калифорнийцев, но наиболее привлекательным для них игроком.

В 31 матче сезона Джонсон набирает 19,3 очка, 4,2 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.