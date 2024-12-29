Кэм Джонсон – следующий кандидат на обмен из «Бруклина»

Ожидается, что Кэм Джонсон покинет «Нетс» следующим.

Форвард Кэм Джонсон станет следующим игроком, которого «Нетс» обменяют, после Денниса Шредера и Дориана Финни-Смита, сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

После двух обменов стало ясно, чего хочет «Бруклин»: перспективных игроков, драфт-пики и истекающие контракты, отмечает Сайдери.

«Бруклин » обменял Финни-Смита и Шейка Милтона в «Лейкерс» на Д’Анджело Расселла, Максвелла Льюиса и три драфт-пика второго раунда.