Кэм Джонсон – следующий кандидат на обмен из «Бруклина»
Ожидается, что Кэм Джонсон покинет «Нетс» следующим.
Форвард Кэм Джонсон станет следующим игроком, которого «Нетс» обменяют, после Денниса Шредера и Дориана Финни-Смита, сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.
После двух обменов стало ясно, чего хочет «Бруклин»: перспективных игроков, драфт-пики и истекающие контракты, отмечает Сайдери.
«Бруклин» обменял Финни-Смита и Шейка Милтона в «Лейкерс» на Д’Анджело Расселла, Максвелла Льюиса и три драфт-пика второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем