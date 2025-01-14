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  • Джимми Батлер пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды. У «Хит» 10-страничный список претензий к игроку
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Джимми Батлер пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды. У «Хит» 10-страничный список претензий к игроку

Стало известно, в чем «Майами» обвиняет Джимми Батлера.

По информации инсайдера Джейка Фишера, лидер «Хит» пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды.

Отмечается, что у «Майами» 10-страничный список, в котором описаны конкретные претензии к 35-летнему баскетболисту.

Руководство флоридцев на фоне ухудшения отношений с Батлером решило обратить внимание на его вольности. Клуб отстранил Джимми на 7 матчей за нарушение устава. Защитник просит обменять его.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джейка Фишера
logoДжимми Батлер
происшествия
logoНБА
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