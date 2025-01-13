  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Это были его парни». Уход Лаури, Винсента, Струса и Мартина повлиял на отношение Батлера к «Майами»
3

«Это были его парни». Уход Лаури, Винсента, Струса и Мартина повлиял на отношение Батлера к «Майами»

Разрыв между Джимми Батлером и «Хит» стал следствием комплекса причин.

«Основным компонентом успеха «Майами» была «химия» в их составе», – рассказал источник о команде.

Кроме финансового спора, одной из причин разлада стал уход нескольких близких друзей Батлера из команды. «Майами» покинули защитники Кайл Лаури и Гэйб Винсент и форварды Макс Струс и Калеб Мартин.

«Это были его парни», – рассказал другой источник.

Потеря «химии» отразилась на поведении форварда. Он несколько раз пропустил утренние тренировки и настаивал на частных полетах на выездные матчи.

Батлер потребовал у «Хит» обмена, форвард был отстранен от нескольких матчей за поведение.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
возможные переходы
logoКалеб Мартин
logoДжимми Батлер
logoМайами
logoКайл Лаури
logoМакс Струс
logoГэйб Винсент
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Стейн: «Финикс» очень хочет заполучить Джимми Батлера»
4вчера, 18:50
Марк Стейн о возможном обмене Джимми Батлера: «Майами» предпочтет дождаться лета, у них нет интересных предложений»
15вчера, 10:30
«Обе стороны нуждаются друг в друге». Бобби Маркс считает, что Джимми Батлер останется в «Майами» после дедлайна
811 января, 20:08
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Хьюстон» встретится с «Мемфисом», «Лейкерс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
41 минуту назад
Кайри Ирвинг может вернуться в состав «Далласа» в матче с «Денвером»
5 минут назад
Полиция арестовала еще одного подозреваемого в деле о мошенничестве на ставках с участием Джонтэя Портера
59 минут назад
«Филадельфия» объявила о строительстве новой арены в Южной Филадельфии в сотрудничестве с Comcast
сегодня, 19:16
Кеньон Мартин: «Кобе Брайант никогда не оставался за рамками дискуссии о лучшем игроке всех времен»
2сегодня, 18:59
Шэннон Шарп: «Зайон Уильямсон провел много времени на площадке. На площадке фуд-корта»
4сегодня, 18:43
У основной пятерки «Индианы» лучший защитный рейтинг в НБА (97,7)
4сегодня, 18:24Фото
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» снова на вершине, «Оклахома» и «Бостон» – в Топ-3
6сегодня, 17:59
Лианджело Болл подписал контракт на 13 миллионов долларов с звукозаписывающей компанией Def Jam и Universal Music Group
4сегодня, 17:42
Полиция арестовала 55-летнего преследователя Кейтлин Кларк
3сегодня, 17:26Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
20 минут назадВидео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
сегодня, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
сегодня, 15:47
Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы
сегодня, 13:59
Чемпионат Греции. «Колоссос» сыграет с «Лаврионом»
сегодня, 09:35
«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса
сегодня, 09:11
Чемпионат Италии. 33 очка Миротича помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие результаты
вчера, 21:54
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» проиграла «Дубаю» на своей площадке, «Будучность» разгромила «Морнар Бар» и другие результаты
вчера, 20:53
Чемпионат Франции. «Дижон» нанес поражение «Виллербану», «Париж» выиграл у «Бурка»
вчера, 20:50
Чемпионат Турции. 29 очков Хэйса-Дэвиса помогли «Фенербахче» обыграть «Бешикташ», «Анадолу Эфес» был сильнее «Галатасарая» и другие результаты
вчера, 20:49
Рекомендуем