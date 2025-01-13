«Это были его парни». Уход Лаури, Винсента, Струса и Мартина повлиял на отношение Батлера к «Майами»

Разрыв между Джимми Батлером и «Хит» стал следствием комплекса причин.

«Основным компонентом успеха «Майами » была «химия» в их составе», – рассказал источник о команде.

Кроме финансового спора, одной из причин разлада стал уход нескольких близких друзей Батлера из команды. «Майами» покинули защитники Кайл Лаури и Гэйб Винсент и форварды Макс Струс и Калеб Мартин .

«Это были его парни», – рассказал другой источник.

Потеря «химии» отразилась на поведении форварда. Он несколько раз пропустил утренние тренировки и настаивал на частных полетах на выездные матчи.

Батлер потребовал у «Хит» обмена, форвард был отстранен от нескольких матчей за поведение.