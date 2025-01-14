Джордан Пул пришел на матч в костюме Гарри Поттера

Джордан Пул предстал в неожиданном образе.

Защитник «Уизардс» пришел на матч против «Вулвз» (106:120) в Вашингтоне в костюме известного литературного и киногероя Гарри Поттера.

Пул набрал 20 очков, 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.