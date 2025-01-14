Джордан Пул пришел на матч в костюме Гарри Поттера
Джордан Пул предстал в неожиданном образе.
Защитник «Уизардс» пришел на матч против «Вулвз» (106:120) в Вашингтоне в костюме известного литературного и киногероя Гарри Поттера.
Пул набрал 20 очков, 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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