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Джордан Пул пришел на матч в костюме Гарри Поттера

Джордан Пул предстал в неожиданном образе.

Защитник «Уизардс» пришел на матч против «Вулвз» (106:120) в Вашингтоне в костюме известного литературного и киногероя Гарри Поттера.

Пул набрал 20 очков, 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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светская хроника
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