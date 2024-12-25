О Джи Ануноби подарил всем одноклубникам по «Никс» очки виртуальной реальности Apple Vision Pro
О Джи Ануноби сделал щедрый подарок каждому одноклубнику по «Никс».
Форвард подарил на Рождество всем товарищам по команде очки виртуальной реальности Apple Vision Pro.
В США такие очки продаются по цене 3499 долларов за штуку.
Соцсети Джоша Харта
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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