Дрэймонд Грин пропустил матч против «Торонто» из-за проблем со спиной и простуды
Дрэймонд Грин выбыл из строя.
Форвард «Голден Стэйт» пропустил сегодняшний матч против «Торонто» (101:104) из-за проблем со спиной и простуды, хотя тренировался в воскресенье.
Главный тренер «воинов» Стив Керр предположил, что нынешняя травма спины Грина не связана с той, которая вывела его из строя по ходу сезона-21/22. Дрэймонд тогда пропустил 26 матчей.
Гэри Пэйтон (икроножная мышца) и Брэндин Подземски (мышцы брюшной полости) остаются в лазарете, но близки к возвращению в строй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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