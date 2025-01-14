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Дрэймонд Грин пропустил матч против «Торонто» из-за проблем со спиной и простуды

Дрэймонд Грин выбыл из строя.

Форвард «Голден Стэйт» пропустил сегодняшний матч против «Торонто» (101:104) из-за проблем со спиной и простуды, хотя тренировался в воскресенье.

Главный тренер «воинов» Стив Керр предположил, что нынешняя травма спины Грина не связана с той, которая вывела его из строя по ходу сезона-21/22. Дрэймонд тогда пропустил 26 матчей.

Гэри Пэйтон (икроножная мышца) и Брэндин Подземски (мышцы брюшной полости) остаются в лазарете, но близки к возвращению в строй.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoГолден Стэйт
logoБрэндин Подземски
logoНБА
logoДрэймонд Грин
травмы
logoТоронто
logoГэри Пэйтон II
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