Стеф Карри и Дрэймонд Грин не сыграют против «Индианы»

«Голден Стэйт» проведет встречу с «Пэйсерс» без Стефа Карри и Дрэймонда Грина.

Звездные ветераны пропустят матч бэк-ту-бэк. Баскетболисты вышли на матч с «Детройтом», несмотря на травмы, и помогли команде одержать победу, но не сумеют принять участие в гостевой встрече с «Индианой».

Матч также пропускают Эндрю Уиггинс и Брэндин Подземски.

«Голден Стэйт» находится в зоне плей-ин с результатом 19-18.