Стеф Карри и Дрэймонд Грин не сыграют против «Индианы»
«Голден Стэйт» проведет встречу с «Пэйсерс» без Стефа Карри и Дрэймонда Грина.
Звездные ветераны пропустят матч бэк-ту-бэк. Баскетболисты вышли на матч с «Детройтом», несмотря на травмы, и помогли команде одержать победу, но не сумеют принять участие в гостевой встрече с «Индианой».
Матч также пропускают Эндрю Уиггинс и Брэндин Подземски.
«Голден Стэйт» находится в зоне плей-ин с результатом 19-18.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дастина Допирака
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