Стефен Карри и Дрэймонд Грин могут пропустить матч против «Детройта»

«Уорриорз» могут сыграть против «Пистонс» без Стефена Карри и Дрэймонда Грина.

Участие обоих игроков в предстоящем матче находится под вопросом. У Карри отек левого колена, Грин восстанавливается после травмы голеностопного сустава.

Участие Денниса Шредера (бедро) и Мозеса Муди (колено) также под вопросом. Брэндин Подземски, Гэри Пэйтон и Джонатан Куминга остаются вне игры.

«Уорриорз» проиграли два матча подряд и занимают 9-е место в конференции.