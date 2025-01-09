Стефен Карри и Дрэймонд Грин могут пропустить матч против «Детройта»
«Уорриорз» могут сыграть против «Пистонс» без Стефена Карри и Дрэймонда Грина.
Участие обоих игроков в предстоящем матче находится под вопросом. У Карри отек левого колена, Грин восстанавливается после травмы голеностопного сустава.
Участие Денниса Шредера (бедро) и Мозеса Муди (колено) также под вопросом. Брэндин Подземски, Гэри Пэйтон и Джонатан Куминга остаются вне игры.
«Уорриорз» проиграли два матча подряд и занимают 9-е место в конференции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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