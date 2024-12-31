Брэндин Подземски избежал серьезной травмы и вернется со дня на день
Брэндин Подземски пропустил матч с «Кливлендом».
Защитник «Уорриорз» досрочно завершил матч против «Финикса» из-за растяжения мышц живота. Баскетболист пропустил игру против «Кливленда».
Стив Керр рассказал, что МРТ не выявила никаких осложнений и команда ожидает возвращения игрока в строй со дня на день. Подземски может принять участие во встрече с «Филадельфией» в четверг.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RotoWire
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