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Брэндин Подземски избежал серьезной травмы и вернется со дня на день

Брэндин Подземски пропустил матч с «Кливлендом».

Защитник «Уорриорз» досрочно завершил матч против «Финикса» из-за растяжения мышц живота. Баскетболист пропустил игру против «Кливленда».

Стив Керр рассказал, что МРТ не выявила никаких осложнений и команда ожидает возвращения игрока в строй со дня на день. Подземски может принять участие во встрече с «Филадельфией» в четверг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RotoWire
logoКливленд
logoСтив Керр
logoГолден Стэйт
logoБрэндин Подземски
logoНБА
травмы
logoФиникс
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