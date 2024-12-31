Брэндин Подземски избежал серьезной травмы и вернется со дня на день

Брэндин Подземски пропустил матч с «Кливлендом».

Защитник «Уорриорз» досрочно завершил матч против «Финикса » из-за растяжения мышц живота. Баскетболист пропустил игру против «Кливленда ».

Стив Керр рассказал, что МРТ не выявила никаких осложнений и команда ожидает возвращения игрока в строй со дня на день. Подземски может принять участие во встрече с «Филадельфией» в четверг.