Стеф Карри пропустит матч с «Клипперс», Гэри Пэйтон выбыл как минимум на одну неделю
У «Голден Стэйт» потери в составе.
Лидер «Уорриорз» Стефен Карри пропустит матч с «Клипперс» в четверг, защитник Гэри Пэйтон выбыл из строя как минимум на одну неделю.
Карри, который все еще испытывает болевые ощущения в колене, пропустит первую игру бэк-ту-бэка «воинов». Участие в матче форварда Дрэймонда Грина под вопросом из-за ушиба поясницы.
Пэйтон в четверг прошел МРТ, которая показала легкое растяжение левой икроножной мышцы. Команда заявила, что через неделю его обследуют повторно.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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