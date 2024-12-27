Стеф Карри пропустит матч с «Клипперс», Гэри Пэйтон выбыл как минимум на одну неделю

У «Голден Стэйт» потери в составе.

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри пропустит матч с «Клипперс » в четверг, защитник Гэри Пэйтон выбыл из строя как минимум на одну неделю.

Карри, который все еще испытывает болевые ощущения в колене, пропустит первую игру бэк-ту-бэка «воинов». Участие в матче форварда Дрэймонда Грина под вопросом из-за ушиба поясницы.

Пэйтон в четверг прошел МРТ, которая показала легкое растяжение левой икроножной мышцы. Команда заявила, что через неделю его обследуют повторно.