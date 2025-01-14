Торри Крэйг пропустит как минимум 2 недели из-за травмы
Торри Крэйг в ближайшее время не поможет «Буллс».
Форвард «Чикаго» получил растяжение связок правого голеностопа и будет повторно обследован через 2 недели.
34-летний Крэйг не выходит на площадку с тех пор, как набрал рекордные для себя в сезоне 18 очков в победном матче с «Шарлотт» 30 декабря.
Торри принял участие лишь в 9 встречах в своем втором сезоне за «Буллс», набирая в среднем 6,9 очка и 2,8 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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