Торри Крэйг пропустит как минимум 2 недели из-за травмы

Торри Крэйг в ближайшее время не поможет «Буллс».

Форвард «Чикаго» получил растяжение связок правого голеностопа и будет повторно обследован через 2 недели.

34-летний Крэйг не выходит на площадку с тех пор, как набрал рекордные для себя в сезоне 18 очков в победном матче с «Шарлотт» 30 декабря.

Торри принял участие лишь в 9 встречах в своем втором сезоне за «Буллс», набирая в среднем 6,9 очка и 2,8 подбора за игру.