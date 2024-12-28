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Дэмиан Лиллард вернется сегодня в матче против «Чикаго»

Дэмиан Лиллард готов вернуться в строй.

Звездный разыгрывающий «Милуоки» вернется на площадку в сегодняшнем гостевом матче против «Чикаго».

Лиллард не играл с победы в финале Кубка НБА и пропустил четыре матча из-за травмы икроножной мышцы и болезни.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
logoДэмиан Лиллард
logoМилуоки
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logoЧикаго
травмы
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