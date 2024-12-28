Дэмиан Лиллард вернется сегодня в матче против «Чикаго»

Дэмиан Лиллард готов вернуться в строй.

Звездный разыгрывающий «Милуоки » вернется на площадку в сегодняшнем гостевом матче против «Чикаго ».

Лиллард не играл с победы в финале Кубка НБА и пропустил четыре матча из-за травмы икроножной мышцы и болезни.