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Карл-Энтони Таунс избежал серьезной травмы в матче с «Буллз» и провел силовую тренировку сразу после поражения

Карлу-Энтони Таунсу не понадобилось медицинское обследование.

Центровой «Никс» провел на площадке 42 с лишним минуты в игре с «Оклахомой» (107:117) и больше 37 минут в матче бэк-ту-бэк против «Чикаго».

Таунс неудачно упал, завершая быструю атаку, за полторы минуты до конца игры против «Буллз» (126:139).

Центровой набрал 44 очка, 16 подборов и 5 передач, реализовав 3 дальних броска из 7.

Таунс признался, что испытывал сильную боль после падения. Ранее баскетболист уже пропустил один матч в сезоне из-за ушиба колена.

После игры Таунс провел силовую тренировку в тренажерном зале, ему не понадобилось дополнительное медицинское обследование. Игрок пояснил, что степень готовности ко встрече с «Орландо» прояснится на днях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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