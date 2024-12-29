«Никогда еще так не болел». Дэмиан Лиллард набрал 29 очков в проигранном матче после пропуска 4 игр

Дэмиан Лиллард вернулся после болезни.

«Еще никогда в жизни так сильно не болел. Меня не тошнило, но ничего не мог есть. Не вставал. Ничего не делал. Было очень плохо. Пару дней назад хотел сыграть с «Бруклином», но любая попытка тренироваться заканчивалась приступами кашля. Смог попрактиковаться, но дышать было тяжело.

Так что последние дни пытался растренироваться. Но постоянно выдыхался. В какой-то момент нужно попытаться просто выжечь болезнь. Такой у меня план», – заявил Лиллард перед матчем с «Чикаго ».

Разыгрывающий «Милуоки » набрал 29 очков, 12 передач, 6 подборов и 2 перехвата при 8 точных из 19 бросков с игры, 3 из 9 из-за дуги и 10 из 10 со штрафной линии.

В отсутствие Янниса Адетокумбо команда уступила «Буллз» со счетом 111:116.