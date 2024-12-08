Джоэл Эмбиид вернется в строй в матче против «Чикаго»

Джоэл Эмбиид вернется после семи пропущенных матчей.

Звездный центровой «Филадельфии» выйдет в стартовой пятерке на сегодняшний матч против «Чикаго ».

Эмбиид пропустил семь матчей подряд из-за травмы левого колена. Лидер «Сиксерс» сыграл только в четырех матчах из 21 в текущем регулярном чемпионате.

Эмбиид, Пол Джордж и Тайриз Макси сыграют вместе всего во второй раз в этом сезоне. Трио «Сиксерс» провело вместе на площадке всего 6 минут, а предыдущий матч состоялся 20 ноября.