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Джоэл Эмбиид вернется в строй в матче против «Чикаго»

Джоэл Эмбиид вернется после семи пропущенных матчей.

Звездный центровой «Филадельфии» выйдет в стартовой пятерке на сегодняшний матч против «Чикаго».

Эмбиид пропустил семь матчей подряд из-за травмы левого колена. Лидер «Сиксерс» сыграл только в четырех матчах из 21 в текущем регулярном чемпионате.

Эмбиид, Пол Джордж и Тайриз Макси сыграют вместе всего во второй раз в этом сезоне. Трио «Сиксерс» провело вместе на площадке всего 6 минут, а предыдущий матч состоялся 20 ноября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Адама Ааронсона в соцсети X
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