Джоэл Эмбиид вернется в строй в матче против «Чикаго»
Джоэл Эмбиид вернется после семи пропущенных матчей.
Звездный центровой «Филадельфии» выйдет в стартовой пятерке на сегодняшний матч против «Чикаго».
Эмбиид пропустил семь матчей подряд из-за травмы левого колена. Лидер «Сиксерс» сыграл только в четырех матчах из 21 в текущем регулярном чемпионате.
Эмбиид, Пол Джордж и Тайриз Макси сыграют вместе всего во второй раз в этом сезоне. Трио «Сиксерс» провело вместе на площадке всего 6 минут, а предыдущий матч состоялся 20 ноября.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости