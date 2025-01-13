Дрэймонд Грин о словах Карри о среднем уровне «Уорриорз»: «Такое трудно принять»
После поражения от «Кавальерс» 30 декабря разыгрывающий заявил, что у калифорнийцев в этом сезоне средний уровень игры.
«По ходу дела никому не хочется признавать, что он представляет середняка, что у него не самая лучшая команда. Это совсем не то, что хочется принять, и мы не принимаем это, потому что считаем, что у нас есть шанс, и мы можем показать себя. Так что Стефу было непросто такое сказать.
Я прочитал тот комментарий Карри. Подумал: «Вау». Затем начал размышлять: «Да, я понимаю, что он говорит, понимаю, что он имеет в виду. Мы определенно находимся прямо в середине турнирной таблице, с нейтральным балансом, в самой середине». И мы услышали его, и с тех пор мы играли немного лучше. Но ведь у нас по-прежнему нейтральный баланс в таблице, мы не добились цели», – заявил форвард «Голден Стэйт».
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