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Дрэймонд Грин о словах Карри о среднем уровне «Уорриорз»: «Такое трудно принять»

Дрэймонд Грин отреагировал на слова Стефа Карри про «Уорриорз».

После поражения от «Кавальерс» 30 декабря разыгрывающий заявил, что у калифорнийцев в этом сезоне средний уровень игры.

«По ходу дела никому не хочется признавать, что он представляет середняка, что у него не  самая лучшая команда. Это совсем не то, что хочется принять, и мы не принимаем это, потому что считаем, что у нас есть шанс, и мы можем показать себя. Так что Стефу было непросто такое сказать.

Я прочитал тот комментарий Карри. Подумал: «Вау». Затем начал размышлять: «Да, я понимаю, что он говорит, понимаю, что он имеет в виду. Мы определенно находимся прямо в середине турнирной таблице, с нейтральным балансом, в самой середине». И мы услышали его, и с тех пор мы играли немного лучше. Но ведь у нас по-прежнему нейтральный баланс в таблице, мы не добились цели», – заявил форвард «Голден Стэйт».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Draymond Green Show with Baron Davis
logoГолден Стэйт
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoСтефен Карри
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