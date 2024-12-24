«Он видел больше видов опеки, чем Леброн, Кобе и Майкл Джордан». Дрэймонд Грин объяснил, почему Стефен Карри – настоящий разыгрывающий защитник

Дрэймонд Грин рассказал, почему Стефен Карри – настоящий разыгрывающий защитник.

«Начнем с того, что атакующие защитники не бросают с ведения. Большинство типичных атакующих защитников делают один или два удара в пол, выходят на свою точку и выпрыгивают.

Если говорить о том, почему он разыгрывающий защитник, то это количество видов опеки, с которыми от сталкивался и был вынужден прочитать – как квотербеки читают опеку, разыгрывающие читают опеку. Стефу пришлось прочитать невероятное количество видов опеки. Леброн не видел такого количества видов опеки, Кобе не видел, Майкл Джордан не видел.

Ни один игрок в истории НБА не видел такого количества различных видов защиты и опеки, сколько видел Стеф Карри », – сказал форвард «Голден Стэйт ».