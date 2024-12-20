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  • «Немного неловко». Карри и Грин впервые в карьере не реализовали ни одного броска с игры в совместном матче
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«Немного неловко». Карри и Грин впервые в карьере не реализовали ни одного броска с игры в совместном матче

Стеф Карри и Дрэймонд Грин провели один из худших матчей в карьере.

Звездные ветераны впервые в карьере не реализовали ни одного броска с игры в совместном матче, когда «Мемфис» разнес «Голден Стэйт» со счетом 144:93.

У Карри 0 из 7, Грин выдал 0 из 4.

«Черт, случилось же. Вот же черт. Безумие какое-то... они хорошо поработали. Отдаю им должное», – отреагировал Грин.

«Впервые, да? Никогда не думал, что случится такая ситуация или что у нас будет такой результат по итогу. Они мутузили нас с самого спорного. У нас не нашлось ответа.

Немного неловко после такого», – прокомментировал Карри. 

У «Голден Стэйт» 9 поражений в последних 11 матчах. Команда стартовала с результатом 12-3.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДрэймонд Грин
logoМемфис
logoСтефен Карри
logoГолден Стэйт
logoНБА
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