«Немного неловко». Карри и Грин впервые в карьере не реализовали ни одного броска с игры в совместном матче

Стеф Карри и Дрэймонд Грин провели один из худших матчей в карьере.

Звездные ветераны впервые в карьере не реализовали ни одного броска с игры в совместном матче, когда «Мемфис» разнес «Голден Стэйт» со счетом 144:93.

У Карри 0 из 7, Грин выдал 0 из 4.

«Черт, случилось же. Вот же черт. Безумие какое-то... они хорошо поработали. Отдаю им должное», – отреагировал Грин.

«Впервые, да? Никогда не думал, что случится такая ситуация или что у нас будет такой результат по итогу. Они мутузили нас с самого спорного. У нас не нашлось ответа.

Немного неловко после такого», – прокомментировал Карри.

У «Голден Стэйт» 9 поражений в последних 11 матчах. Команда стартовала с результатом 12-3.