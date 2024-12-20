«Немного неловко». Карри и Грин впервые в карьере не реализовали ни одного броска с игры в совместном матче
Стеф Карри и Дрэймонд Грин провели один из худших матчей в карьере.
Звездные ветераны впервые в карьере не реализовали ни одного броска с игры в совместном матче, когда «Мемфис» разнес «Голден Стэйт» со счетом 144:93.
У Карри 0 из 7, Грин выдал 0 из 4.
«Черт, случилось же. Вот же черт. Безумие какое-то... они хорошо поработали. Отдаю им должное», – отреагировал Грин.
«Впервые, да? Никогда не думал, что случится такая ситуация или что у нас будет такой результат по итогу. Они мутузили нас с самого спорного. У нас не нашлось ответа.
Немного неловко после такого», – прокомментировал Карри.
У «Голден Стэйт» 9 поражений в последних 11 матчах. Команда стартовала с результатом 12-3.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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