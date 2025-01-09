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Джефф Тиг: «Пришло время распустить «Уорриорз»

Джефф Тиг считает, что «Уорриорз» пора начать перестройку.

«Пришло время просто распустить «Уорриорз».

Началось с Клэя Томпсона. Теперь пора избавиться от Дреймонда Грина. Мне нравится Дрэй, но им надо распустить команду и набрать молодых игроков. Они уже ничего не выиграют. Все кончено. Если только они не совершат громкий обмен и не приобретут еще одну суперзвезду.

Уверен, что Дрэймонд не захочет участвовать в перестройке и предпочтет бороться за чемпионство в другой команде. Но сейчас все выглядит не очень хорошо», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Вито Корлеоне в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoДрэймонд Грин
logoДжефф Тиг
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