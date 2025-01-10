Уиггинс пропустит матч с «Индианой», участие Карри и Грина под вопросом
«Уорриорз» проведут встречу с «Пэйсерс» в неполном составе.
Форвард Эндрю Уиггинс пропустит матч с «Индианой» в пятницу по личным причинам. Канадец остался в Калифорнии и не играл против «Детройта» в четверг.
Участие во второй игре за два дня ветеранов Стефена Карри и Дрэймонда Грина находится под вопросом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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