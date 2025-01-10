Уиггинс пропустит матч с «Индианой», участие Карри и Грина под вопросом

«Уорриорз» проведут встречу с «Пэйсерс» в неполном составе.

Форвард Эндрю Уиггинс пропустит матч с «Индианой» в пятницу по личным причинам. Канадец остался в Калифорнии и не играл против «Детройта» в четверг.

Участие во второй игре за два дня ветеранов Стефена Карри и Дрэймонда Грина находится под вопросом.