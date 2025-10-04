Джексон Хэйс вколотил постер-данк через Девина Букера
Хэйс не заметил сопротивления Букера под кольцом.
Резервный центровой «Лейкерс» стал автором яркого момента в предсезонном матче против «Финикса». Хэйс эффектно завершил аллей-уп от Остина Ривза данком через Девина Букера.
В ответной атаке Букер рассчитался с «Лос-Анджелесом», забив в проходе от щита с фолом.
Кто лучший американский игрок в НБА?2276 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
