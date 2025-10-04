Видео
Джексон Хэйс вколотил постер-данк через Девина Букера

Хэйс не заметил сопротивления Букера под кольцом.

Резервный центровой «Лейкерс» стал автором яркого момента в предсезонном матче против «Финикса». Хэйс эффектно завершил аллей-уп от Остина Ривза данком через Девина Букера.

В ответной атаке Букер рассчитался с «Лос-Анджелесом», забив в проходе от щита с фолом.

Кто лучший американский игрок в НБА?2276 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЛейкерс
logoФиникс
logoДжексон Хэйс
предсезонные матчи
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДевин Букер
