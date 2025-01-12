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Аарон Гордон может вернуться в состав «Денвера» в матче с «Далласом»

Аарон Гордон может помочь «Наггетс» в игре против «Мэверикс».

Форвард пропустил уже 20 матчей в сезоне-2024/25, большей частью из-за проблем с икроножной мышцей.

Участие Гордона в гостевой игре с Далласом – «под вопросом». Такой же статус у защитника Джамала Мюррэя, который рано закончил (16 минут) матч против «Бруклина» из-за боли в колене.

Никола Йокич должен выйти на площадку, центровой все еще борется с последствиями заболевания.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
logoДжамал Мюррэй
logoДаллас
logoАарон Гордон
logoНикола Йокич
травмы
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