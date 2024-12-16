Менеджер НБА: «2 года назад Купер Флэгг напоминал мне Андрея Кириленко, но теперь я так не думаю»

Управленцы НБА поделились сравнениями Купера Флэгга.

«Мне нравится аналогия с Грантом Хиллом . У того не было отличного броска с самого начала. Средний бросок, прорыв к кольцу, завершение под щитом. Мне нравится это сравнение.

Купер немного больше. Грант, возможно, чуть лучше атлетически», – заявил один менеджер.

«Два года назад его способность блокировать заставила меня подумать об Андрее Кириленко . Теперь, когда я рассмотрел его поближе, я так не думаю. Флэгг комфортно себя чувствует, начиная атаки. У Кириленко не было такой способности.

У Флэгга есть необходимые инструменты, чтобы хорошо защищаться, но кто сейчас при росте в 206 см и весе под 100 килограммов является хорошим защитным форвардом на уровне НБА ? Сможет ли он попасть в защитные пятерки?», – задумался другой.

Претендента на 1-й номер драфта часто сравнивают с Францом Вагнером и Аароном Гордоном.

«Флэгг больше форвард, чем «винг». Эти сравнения не учитывают его физических параметров. Гордон подходит с базовой точки зрения, но у него больше возможностей в нападении», – прокомментировал сравнение третий специалист.

«Он такой уникальный, что хочется назвать его маленьким Яннисом Адетокумбо . Но нет. И не думаю, что он сможет добиться такого же уровня задействования, потому что всегда будут парни, которые гораздо лучше него доставляют мяч в корзину», – заключил последний управленец.