Менеджер НБА: «2 года назад Купер Флэгг напоминал мне Андрея Кириленко, но теперь я так не думаю»
«Мне нравится аналогия с Грантом Хиллом. У того не было отличного броска с самого начала. Средний бросок, прорыв к кольцу, завершение под щитом. Мне нравится это сравнение.
Купер немного больше. Грант, возможно, чуть лучше атлетически», – заявил один менеджер.
«Два года назад его способность блокировать заставила меня подумать об Андрее Кириленко. Теперь, когда я рассмотрел его поближе, я так не думаю. Флэгг комфортно себя чувствует, начиная атаки. У Кириленко не было такой способности.
У Флэгга есть необходимые инструменты, чтобы хорошо защищаться, но кто сейчас при росте в 206 см и весе под 100 килограммов является хорошим защитным форвардом на уровне НБА? Сможет ли он попасть в защитные пятерки?», – задумался другой.
Претендента на 1-й номер драфта часто сравнивают с Францом Вагнером и Аароном Гордоном.
«Флэгг больше форвард, чем «винг». Эти сравнения не учитывают его физических параметров. Гордон подходит с базовой точки зрения, но у него больше возможностей в нападении», – прокомментировал сравнение третий специалист.
«Он такой уникальный, что хочется назвать его маленьким Яннисом Адетокумбо. Но нет. И не думаю, что он сможет добиться такого же уровня задействования, потому что всегда будут парни, которые гораздо лучше него доставляют мяч в корзину», – заключил последний управленец.
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