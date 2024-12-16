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Менеджер НБА: «2 года назад Купер Флэгг напоминал мне Андрея Кириленко, но теперь я так не думаю»

Управленцы НБА поделились сравнениями Купера Флэгга.

«Мне нравится аналогия с Грантом Хиллом. У того не было отличного броска с самого начала. Средний бросок, прорыв к кольцу, завершение под щитом. Мне нравится это сравнение.

Купер немного больше. Грант, возможно, чуть лучше атлетически», – заявил один менеджер.

«Два года назад его способность блокировать заставила меня подумать об Андрее Кириленко. Теперь, когда я рассмотрел его поближе, я так не думаю. Флэгг комфортно себя чувствует, начиная атаки. У Кириленко не было такой способности.

У Флэгга есть необходимые инструменты, чтобы хорошо защищаться, но кто сейчас при росте в 206 см и весе под 100 килограммов является хорошим защитным форвардом на уровне НБА? Сможет ли он попасть в защитные пятерки?», – задумался другой.

Претендента на 1-й номер драфта часто сравнивают с Францом Вагнером и Аароном Гордоном.

«Флэгг больше форвард, чем «винг». Эти сравнения не учитывают его физических параметров. Гордон подходит с базовой точки зрения, но у него больше возможностей в нападении», – прокомментировал сравнение третий специалист.

«Он такой уникальный, что хочется назвать его маленьким Яннисом Адетокумбо. Но нет. И не думаю, что он сможет добиться такого же уровня задействования, потому что всегда будут парни, которые гораздо лучше него доставляют мяч в корзину», – заключил последний управленец.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoФранц Вагнер
Купер Флэгг
logoдрафт НБА
logoАндрей Кириленко
logoГрант Хилл
logoАарон Гордон
logoЯннис Адетокумбо
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