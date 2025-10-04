Видео
0

21 очко со скамейки Дэйны Эванс помогло «Лас-Вегасу» обыграть «Финикс» в 1-м матче финала

«Эйсес» забрали первую игру – 89:86.

Резервная защитница «Лас-Вегаса» Дэйна Эванс принесла своей команде 21 очко, реализовав 8 из 13 бросков с игры, включая 5 из 6 трехочковых. Также на ее счету 2 подбора, 3 передачи и 4 перехвата за 25,5 минуты на площадке.

Скамейка «Эйсес» обошла резерв «Меркури» на 25 очков (41:16). 

На протяжении матча наибольшее преимущество одной из команд составляло 9 очков, 12 раз менялся лидер и 9 раз счет становился ничейным.

За 24,6 секунды до конца при отставании в счете на 1 очко (86:87) у «Финикса» был шанс выйти вперед, но форвард Алисса Томас дважды промазала с линии штрафных. Защитница «Эйсес» Джеки Янг, в свою очередь, реализовала оба штрафных за 13,5 секунды до конца, доведя преимущество «Лас-Вегаса» до «+3» (89:86).

Спасительный трехочковый форварда Сату Сабалли в последней атаке матча оказался неточным.

2-я игра серии начнется 5 октября в 22.00 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
