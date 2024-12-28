Аарон Гордон пропустит несколько матчей из-за повреждения мышцы

Аарон Гордон выбыл с травмой.

Форвард «Денвера » пропустит как минимум два матча из-за повреждения икроножной мышцы.

Гордон не играет против «Кавальерс» и точно не выйдет в воскресенье против «Пистонс». После этого «Наггетс» рассчитывают на возвращение 29-летнего баскетболиста.

«Он не должен пропустить много матчей», – сказал главный тренер команды Майкл Мэлоун.