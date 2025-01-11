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  • «Пистонс» могут изменить подход и попытаться усилиться перед дедлайном. У клуба свободны 14 млн долларов в платежке
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«Пистонс» могут изменить подход и попытаться усилиться перед дедлайном. У клуба свободны 14 млн долларов в платежке

«Пистонс» могут изменить подход к работе с составом перед дедлайном.

«Детройт» с учетом значительного прогресса по сравнению с прошлым сезоном может попытаться усилить ростер вместо использования платежной ведомости для принятия плохих контрактов.

У «Пистонс» есть 14 миллионов долларов под потолком зарплат, клуб на 44 миллиона ниже отметки налога на роскошь.

«Детройт» завершил прошлый сезон с результатом 14-68, а в этом чемпионате претендует на плей-офф (19-19).

Траджан Лэнгдон проводит первый сезон в качестве главы офиса клуба из Мичигана.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДетройт
logoТраджан Лэнгдон
logoНБА
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