«Пистонс» могут изменить подход и попытаться усилиться перед дедлайном. У клуба свободны 14 млн долларов в платежке
«Пистонс» могут изменить подход к работе с составом перед дедлайном.
«Детройт» с учетом значительного прогресса по сравнению с прошлым сезоном может попытаться усилить ростер вместо использования платежной ведомости для принятия плохих контрактов.
У «Пистонс» есть 14 миллионов долларов под потолком зарплат, клуб на 44 миллиона ниже отметки налога на роскошь.
«Детройт» завершил прошлый сезон с результатом 14-68, а в этом чемпионате претендует на плей-офф (19-19).
Траджан Лэнгдон проводит первый сезон в качестве главы офиса клуба из Мичигана.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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