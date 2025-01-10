«Кливленд» – лучшая команда в НБА». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов лиги
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений:
«Кливленд» – лучшая команда в НБА.
Но «Бостон» и «Оклахома» не так уж позади.
Представьте «Денвер» с защитой.
Или «Орландо» с нападением.
БАСКЕТБОЛ ДЕТРОЙТА!!!
«Финикс» и «Голден Стэйт» тошнотворны.
Лучшее нападение в НБА у «Кэвс»...
И того, кто играет с «Торонто».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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