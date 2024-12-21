«В 23 года я уже был ветераном команды». Эл Джефферсон считает, что его поколение испортило НБА
Эл Джефферсон заявил, что его поколение испортило НБА.
«Если честно, я думаю, что мое поколение все испортило. Только представьте, я пришел в лигу в 19 лет, в 23 я уже был ветераном команды, я считался одним из топовых игроков в команде. Такие парни, как Пол Пирс, Дуайт Ховард и Джош Смит, нам по 22-23 года, и мы одни из лидеров в своих командах.
Это не значит, что мы сделали что-то намеренно, просто мы были молоды. Как мы могли учить молодых парней, когда нам самим еще нужно было учиться. Они не слушали нас, мы играли так же, как и они», – рассказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Out The Mud Podcast
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