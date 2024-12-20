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Мэджик Джонсон о падении рейтингов НБА: «Игроки должны ненавидеть друг друга»

Мэджик Джонсон привел неожиданное объяснение падения рейтингов НБА.

«Игроки должны ненавидеть друг друга. 

Я ненавидел Лэрри Берда и каждого в «Селтикс». Ты мне не нравишься, но ты мой младший брат (обратился к экс-игроку «Бостона» Полу Пирсу – Спортс). Ну ладно, сейчас все хорошо, потому что ты больше не в зеленых цветах... Вот как все было устроено. «Селтикс» и «Лейкерс» ненавидели друг друга. Это было хорошо для телевидения, люди смотрели.

Теперь все жмут друг другу руки. Все любят друг друга, никто не станет всерьез выступать друг против друга. Все это переносится и на Матч звезд. Раньше же мы ненавидели друг друга.

Нам надо вернуть это. Ведь именно в этом причина падения рейтингов. Этим парням лучше проснуться и сказать: «Эй, мужик. Нам нужно все это менять». Ну и распределение нагрузки. Ребята должны играть», – произнес легендарный игрок «Лейкерс» в эфире Fox.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Speak
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logoМэджик Джонсон
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
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