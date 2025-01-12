Пол Пирс: «Нью-Йорку» не хватает еще одного игрока, чтобы соперничать с «Кливлендом» и «Бостоном»
Пол Пирс считает, что «Никс» не хватает глубины состава.
«Я думаю, что «Нью-Йорку» не хватает еще одного игрока, чтобы соперничать с «Кливлендом» и «Бостоном». Мне кажется, что их стартовая пятерка играет слишком много минут.
В каждом матче, даже в регулярном чемпионате в важных матчах, они играют по 39-40 минут. Том Тибодо выматывает свою команду, вот почему им нужна глубина», – сказал чемпион НБА 2008 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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