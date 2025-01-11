  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тони Аллен о Джимми Батлере: «Как можно просить максимальный контракт, когда ты хочешь играть только часть сезона?»
6

Тони Аллен о Джимми Батлере: «Как можно просить максимальный контракт, когда ты хочешь играть только часть сезона?»

Тони Аллен раскритиковал Джимми Батлера за требования по обмену.

«Честно говоря, я понимаю обе стороны.

Парень отыграл 75 процентов матчей в регулярном чемпионате. Как можно просить максимальный контракт, когда ты хочешь играть только часть сезона?

Это культура. Ты знаешь, что такое культура. Ты знаешь, почему и как я плачу. Приди и выиграй что-нибудь для меня.

Это какое-то ребячество. Я понимаю обе стороны. Джимми определенно из этой среды. Нельзя этого отрицать. Он крутой. Но ты знаешь, на что подписался. Сделай это или иди дальше. И то, как он себя вел с этим клеймом на своем имени, да ладно, бро, ты этого не получишь», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
logoДжимми Батлер
logoМайами
logoТони Аллен
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Майами» не пытался обменять Джимми Батлера, пока он не попросил обмена
9сегодня, 13:47
Ричард Джефферсон: «Дюрэнт не очень ладит с Букером. Когда он уже объединится с другими ребятами так, что его все будет устраивать?»
15сегодня, 11:44
Пэт Райли о ситуации с Джимми Батлером: «Если бы была такая возможность, я бы действовал иначе»
13сегодня, 10:28
Джимми Батлер принял участие в тренировке звезды WNBA Сату Сабалли
4сегодня, 09:10Видео
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин не согласен с Чарльзом Баркли: «Не думаю, что Энтони Эдвардс регрессирует»
25 минут назад
Дрэймонд Грин: «Правила делают игру неинтересной для просмотра»
357 минут назад
«Сдались и провалили игру». Хавьер Паскуаль попросил прощения у болельщиков «Зенита»
1сегодня, 15:55
НБА отложила матч «Атланта» – «Хьюстон» из-за гололеда
4сегодня, 15:31
Дрэймонд Грин о Юсуфе Нуркиче: «Надеюсь, что этот парень получил необходимую помощь»
5сегодня, 15:25
Маркус Смарт близок к возвращению после травмы пальца
сегодня, 15:09
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита» в гостях, ЦСКА разгромил «Парму» в Перми и другие результаты
43сегодня, 14:48
«Сакраменто» выиграл 6 матчей из 7 после увольнения Майка Брауна
6сегодня, 14:43
Зайон Уильямсон неоднократно опаздывал на тренировки в этом сезоне
8сегодня, 14:31
Никола Йокич о рекорде с Расселлом Уэстбруком: «Дело в стиле, в котором мы оба играем»
8сегодня, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Александар Везенков – MVP 20-го раунда Евролиги
18 минут назад
Георгий Жбанов: «Играли во что хотели, как хотели, и «Локомотив‑Кубань» нас наказал за это»
37 минут назад
Андрей Ведищев о победе над «Зенитом»: «Были готовы, в отличие от первого матча»
сегодня, 15:38
Андреас Пистиолис: «Считаю Пермь баскетбольным городом и всегда наслаждаюсь атмосферой в зале»
1сегодня, 14:54
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» выиграл у «Каршияки», «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 14:34Live
Чемпионат Италии. «Дертона» – «Скафати», «Брешия» – «Тренто»
сегодня, 11:08
Чемпионат Франции. «Нанси» – «Шоле», «Нантер» сыграет с «Монако» и другие матчи
сегодня, 10:47
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Борац Чачак» встретится с «Партизаном»
сегодня, 10:42
ACB. «Бильбао» против «Уникахи», «Ховентуд» сыграет с «Андоррой» и другие матчи
сегодня, 09:41
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Арис», ПАОК против «Паниониоса»
сегодня, 09:34
Рекомендуем