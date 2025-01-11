Тони Аллен о Джимми Батлере: «Как можно просить максимальный контракт, когда ты хочешь играть только часть сезона?»

Тони Аллен раскритиковал Джимми Батлера за требования по обмену.

«Честно говоря, я понимаю обе стороны.

Парень отыграл 75 процентов матчей в регулярном чемпионате. Как можно просить максимальный контракт, когда ты хочешь играть только часть сезона?

Это культура. Ты знаешь, что такое культура. Ты знаешь, почему и как я плачу. Приди и выиграй что-нибудь для меня.

Это какое-то ребячество. Я понимаю обе стороны. Джимми определенно из этой среды. Нельзя этого отрицать. Он крутой. Но ты знаешь, на что подписался. Сделай это или иди дальше. И то, как он себя вел с этим клеймом на своем имени, да ладно, бро, ты этого не получишь», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».