Ричард Джефферсон: «Дюрэнт не очень ладит с Букером. Когда он уже объединится с другими ребятами так, что его все будет устраивать?»

Ричард Джефферсон оценил ситуацию в «Финиксе» и настроение Кевина Дюрэнта.

По словам эксперта ESPN, звездный форвард потерял связь с еще одним лидером команды Девином Букером.

«Я должен сказать это. Каким бы замечательным ни был Кевин , а он все еще один из лучших игроков НБА, считаю, он все еще способен привести команду к чемпионству. Но когда уже Кей Ди объединится с другими ребятами так, что его все будет устраивать?

Потому что раньше у него все было хорошо с Девином Букером . Существовало взаимное уважение. Теперь же они не ладят. С Брэдли Билом не сложилось. И вот где он оказался, считай, он не в команде.

«Санз» собираются привлечь Джимми Батлера , потому что это именно то, чего хочет Кей Ди», – утверждает бывший игрок НБА .