Джимми Батлер принял участие в тренировке звезды WNBA Сату Сабалли

Джимми Батлер объединился со звездой женской НБА .

Защитник «Майами» принял участие в тренировке участницы Матча звезд WNBA Сату Сабалли из «Далласа».

Батлер отстранен «Хит» на 7 матчей за нарушение клубного устава. Он публично заявил, что хотел бы выступать за другую команду.