Джимми Батлер принял участие в тренировке звезды WNBA Сату Сабалли
Джимми Батлер объединился со звездой женской НБА .
Защитник «Майами» принял участие в тренировке участницы Матча звезд WNBA Сату Сабалли из «Далласа».
Батлер отстранен «Хит» на 7 матчей за нарушение клубного устава. Он публично заявил, что хотел бы выступать за другую команду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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