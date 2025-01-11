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Джимми Батлер принял участие в тренировке звезды WNBA Сату Сабалли

Джимми Батлер объединился со звездой женской НБА .

Защитник «Майами» принял участие в тренировке участницы Матча звезд WNBA Сату Сабалли из «Далласа».

Батлер отстранен «Хит» на 7 матчей за нарушение клубного устава. Он публично заявил, что хотел бы выступать за другую команду.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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