«Майами» не пытался обменять Джимми Батлера, пока он не попросил обмена

«Хит» не рассматривал возможность обмена Батлера, пока он не запросил обмен.

«Майами » также не пытался обменять Батлера в межсезонье. Клуб не предлагал форварду продление контракта, но планировал доиграть сезон в надежде, что команда снова выйдет с ним в плей-офф. В «Майами» были твердо уверены, что Батлер доиграет этот сезон.

Батлер дал понять, что откажется от опции продления контракта на следующий сезон стоимостью 52,4 миллиона долларов и станет свободным агентом.

«Майами» рассматривает предложения по обмену Батлера, но не получил предложения, которое устроило бы клуб, и планирует вернуть форварда в состав перед пятничным матчем против «Денвера».