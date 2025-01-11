«Майами» не пытался обменять Джимми Батлера, пока он не попросил обмена
«Хит» не рассматривал возможность обмена Батлера, пока он не запросил обмен.
«Майами» также не пытался обменять Батлера в межсезонье. Клуб не предлагал форварду продление контракта, но планировал доиграть сезон в надежде, что команда снова выйдет с ним в плей-офф. В «Майами» были твердо уверены, что Батлер доиграет этот сезон.
Батлер дал понять, что откажется от опции продления контракта на следующий сезон стоимостью 52,4 миллиона долларов и станет свободным агентом.
«Майами» рассматривает предложения по обмену Батлера, но не получил предложения, которое устроило бы клуб, и планирует вернуть форварда в состав перед пятничным матчем против «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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