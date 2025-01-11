2

Пэт Райли о ситуации с Джимми Батлером: «Если бы была такая возможность, я бы действовал иначе»

Пэт Райли заявил, что пересмотрел бы некоторые решения в адрес Джимми Батлера.

«Если бы была такая возможность, я бы действовал иначе. В этом нет никаких сомнений», – признался президент «Хит».

В межсезонье Райли критиковал лидера флоридцев за то, что он стабильно пропускает матчи. Глава «Майами» также отметил, что Батлер не должен комментировать поражение команды в первом раунде плей-офф от «Бостона», так как не играл в той серии из-за травмы.

«Хит» не удалось согласовать продление контракта с 35-летним баскетболистом, который недавно запросил обмен и был отстранен клубом за нарушение устава.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Le Batard Show
logoМайами
logoПэт Райли
logoНБА
logoДжимми Батлер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер: «Начальники должны помогать тебе расти, а не пытаться сломать»
20вчера, 16:59
Кармело Энтони о ситуации в «Хит»: «Джимми Батлер не отступится. Все может завершиться очень некрасиво»
7вчера, 13:59
Пэт Райли о «Культуре «Хит»: «Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю. Игроки должны отдавать клубу то, что у них есть»
43вчера, 08:10
Дрэймонд Грин о Джимми Батлере и «Хит»: «Пару лет слышу, что они устали друг от друга. Его там больше ничего не держит»
139 января, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Парма» – ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи
5 минут назадLive
NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Техасским христианским университетом
42 минуты назад
Новичок «Тандер» Аджай Митчелл пропустит 10-12 недель из-за травмы
351 минуту назад
«Пистонс» могут изменить подход и попытаться усилиться перед дедлайном. У клуба свободны 14 млн долларов в платежке
11сегодня, 09:50
Джоэл Эмбиид пропустил 23-й матч в сезоне. «Сиксерс» рассчитывают на то, что центровой скоро вернется в строй
1сегодня, 09:28
Джимми Батлер принял участие в тренировке звезды WNBA Сату Сабалли
4сегодня, 09:10Видео
Патрик Беверли о хите Лианджело Болла «Tweaker»: «Перестаньте включать эту дичь»
сегодня, 08:58
70 очков от Гилджес-Александера и Джо помогли «Оклахоме» выиграть у «Нью-Йорка» с разницей «+25»
5сегодня, 08:44Видео
Данк Келли Убре и аллей-уп на Оби Топпина – лучшие моменты матчей НБА 10 января
сегодня, 07:45Видео
Яннис Адетокумбо набрал 41 очко и 14 подборов в победном матче с «Орландо»
сегодня, 07:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Каршияка», «Маниса» сыграет с «Бююкчекмедже»
сегодня, 08:51
Чемпионат Франции. «Нанси» – «Шоле», «Нантер» сыграет с «Монако» и другие матчи
3 минуты назад
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Борац Чачак» встретится с «Партизаном»
8 минут назад
ACB. «Бильбао» против «Уникахи», «Ховентуд» сыграет с «Андоррой» и другие матчи
сегодня, 09:41
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Арис», ПАОК против «Паниониоса»
сегодня, 09:34
Андрей Ведищев: «У «Локо» не всегда получается выйти с должным настроем на игру и удержать его»
сегодня, 08:15
«Зенит» продал все билеты на матч с «Локомотивом-Кубань»
сегодня, 07:57
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» обыграл «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 20:59
Адриатическая лига. «Задар» справился с «Цибоной»
вчера, 19:55
Итальянский клуб «Трапани Шарк» заинтересован в аренде Даме Сарра
вчера, 18:45
Рекомендуем