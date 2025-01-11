Пэт Райли о ситуации с Джимми Батлером: «Если бы была такая возможность, я бы действовал иначе»

Пэт Райли заявил, что пересмотрел бы некоторые решения в адрес Джимми Батлера.

«Если бы была такая возможность, я бы действовал иначе. В этом нет никаких сомнений», – признался президент «Хит».

В межсезонье Райли критиковал лидера флоридцев за то, что он стабильно пропускает матчи. Глава «Майами » также отметил, что Батлер не должен комментировать поражение команды в первом раунде плей-офф от «Бостона», так как не играл в той серии из-за травмы.

«Хит» не удалось согласовать продление контракта с 35-летним баскетболистом, который недавно запросил обмен и был отстранен клубом за нарушение устава.