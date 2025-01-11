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Джимми Батлер отказывается платить матери троих своих детей дополнительные 10 тысяч долларов в месяц. Он считает 55 тысяч «более чем достаточной» суммой

Джимми Батлер оспаривает денежный запрос бывшей возлюбленной.

Звезда НБА отказывается выделять матери троих своих детей Кейтлин Новак дополнительные 10 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов. Он считает нынешние 55 тысяч «более чем достаточной» суммой.

Согласно документам по делу об отцовстве, защитник «Майами» хочет знать, почему его бывшая девушка ежемесячно выставляет ему счет на дополнительные 10 тысяч за няню, которая, по его мнению, ей даже не нужна.

Претензии баскетболиста изложены в ходатайстве, призывающем 34-летнюю Новак объяснить, как она тратит «огромные» суммы денег, которые он ей выплачивает.

Адвокаты Батлера также отмечают предполагаемый «отказ» Новак устроиться на работу, добавляя: «Следует отметить, что отец и мать никогда не были женаты».

«Мать не имеет права жить так, как будто она замужем за игроком Национальной баскетбольной ассоциации», – говорится в документах.

Батлер и Новак начали встречаться в 2019 году, у них трое совместных детей.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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