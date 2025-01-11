Джимми Батлер отказывается платить матери троих своих детей дополнительные 10 тысяч долларов в месяц. Он считает 55 тысяч «более чем достаточной» суммой

Джимми Батлер оспаривает денежный запрос бывшей возлюбленной.

Звезда НБА отказывается выделять матери троих своих детей Кейтлин Новак дополнительные 10 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов. Он считает нынешние 55 тысяч «более чем достаточной» суммой.

Согласно документам по делу об отцовстве, защитник «Майами » хочет знать, почему его бывшая девушка ежемесячно выставляет ему счет на дополнительные 10 тысяч за няню, которая, по его мнению, ей даже не нужна.

Претензии баскетболиста изложены в ходатайстве, призывающем 34-летнюю Новак объяснить, как она тратит «огромные» суммы денег, которые он ей выплачивает.

Адвокаты Батлера также отмечают предполагаемый «отказ» Новак устроиться на работу, добавляя: «Следует отметить, что отец и мать никогда не были женаты».

«Мать не имеет права жить так, как будто она замужем за игроком Национальной баскетбольной ассоциации», – говорится в документах.

Батлер и Новак начали встречаться в 2019 году, у них трое совместных детей.