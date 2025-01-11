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Матч «Кливленд» – «Оклахома» в среднем смотрели 1,87 млн зрителей

Средний рейтинг матча «Кэвс» – «Тандер» на ESPN составил 1,87 млн ​​зрителей.

Показатель достигал пика в 2,5 млн зрителей.

Это второй по количеству просмотров матч НБА в этом сезоне на кабельных сетях ESPN.

В целом это 13-й матч НБА по количеству просмотров в этом сезоне. За исключением рождественских матчей, матчей открытия сезона и Кубка НБА, это четвертая по количеству просмотров игра сезона.

Во встрече лидеров конференций «Кливленд» обыграл «Оклахому» на своей площадке со счетом 129:122.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sports Media Watch
logoКливленд
logoНБА
телевидение
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