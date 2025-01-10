«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – в Топ-3
Рекордная для «Оклахомы» серия из 15 побед подряд, включая успех в матче с действующим чемпионом и фаворитом чемпионата «Бостоном», помогли защитнику Шэю Гилджес-Александеру сместить центрового Николу Йокича с 1-го места. Сербский баскетболист упустил возможность побороться за свое место на вершине из-за болезни.
Впечатляющее выступление в двух противостояниях с Йокичем позволило Виктору Вембаньяме занять 4-ю позицию, обогнав Джейсона Тейтума.
Топ-10:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 2);
Никола Йокич («Денвер», 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);
Джейсон Тейтум («Бостон», 4);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 7);
Донован Митчелл («Кливленд», 8);
Лука Дончич («Даллас», 6);
Энтони Дэвис («Лейкерс», 9);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10).
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