«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – в Топ-3

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Рекордная для «Оклахомы» серия из 15 побед подряд, включая успех в матче с действующим чемпионом и фаворитом чемпионата «Бостоном », помогли защитнику Шэю Гилджес-Александеру сместить центрового Николу Йокича с 1-го места. Сербский баскетболист упустил возможность побороться за свое место на вершине из-за болезни.

Впечатляющее выступление в двух противостояниях с Йокичем позволило Виктору Вембаньяме занять 4-ю позицию, обогнав Джейсона Тейтума .

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