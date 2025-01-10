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«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – в Топ-3

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Рекордная для «Оклахомы» серия из 15 побед подряд, включая успех в матче с действующим чемпионом и фаворитом чемпионата «Бостоном», помогли защитнику Шэю Гилджес-Александеру сместить центрового Николу Йокича с 1-го места. Сербский баскетболист упустил возможность побороться за свое место на вершине из-за болезни.

Впечатляющее выступление в двух противостояниях с Йокичем позволило Виктору Вембаньяме занять 4-ю позицию, обогнав Джейсона Тейтума.

Топ-10:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 2);

  2. Никола ЙокичДенвер», 1);

  3. Яннис АдетокумбоМилуоки», 3);

  4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);

  5. Джейсон ТейтумБостон», 4);

  6. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 7);

  7. Донован Митчелл («Кливленд», 8);

  8. Лука Дончич («Даллас», 6);

  9. Энтони Дэвис («Лейкерс», 9);

  10. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoЯннис Адетокумбо
logoНикола Йокич
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoДенвер
logoДаллас
logoХьюстон
logoКарл-Энтони Таунс
logoЛейкерс
logoШэй Гилджес-Александер
logoНью-Йорк
logoДонован Митчелл
logoАлперен Шенгюн
logoЭнтони Дэвис
logoКливленд
logoМилуоки
logoБостон
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
logoДжейсон Тейтум
logoЛука Дончич
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