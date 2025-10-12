Никола Йокич о Кэмероне Джонсоне: «Он слишком много думает, пытаясь вписаться в игру»
Лидер «Денвера» оценил процесс адаптации новобранца к команде.
«Он слишком много думает, пытаясь вписаться в игру. Я говорил ему: «Не пытайся вписаться. Ты – очень важная часть нашей атаки. Оставайся собой». Не надо думать: «О, мне надо сделать так, или надо сделать этак?»
Просто играй в свой баскетбол и будь агрессивен в рамках момента или той роли, которую тебе определили», – сказал Йокич.
За свои первые две предсезонные игры Джонсон совершил всего девять бросков и набрал 13 очков.
29-летний форвард перебрался в «Денвер» этим летом в результате обмена с «Бруклином». «Нетс» получили Майкла Портера и незащищенный пик первого раунда драфта-2032.
В прошлом сезоне Джонсон в среднем набирал 18,8 очка (47,5% с игры, 39% из-за дуги), 4,3 подбора и 3,3 передачи в 57 играх.
