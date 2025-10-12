Александер Секулич о матче с ЦСКА: «Нам нужна поддержка болельщиков, особенно сейчас, когда нам очень не везет с травмами»

Главный тренер «Зенита» рассчитывает на помощь фанатов.

«Матчи с ЦСКА всегда интересные и эмоциональные. Мы рассчитываем на аншлаг и бурную поддержку болельщиков. Нам нужна их поддержка, чтобы они стали нашим шестым игроком. Особенно сейчас, когда нам очень не везет с травмами. Я ожидаю от игроков, которые доступны и готовы бороться, дополнительных усилий, чтобы преодолеть все трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся», – сказал Секулич .

Разыгрывающий «Зенита » Трент Фрэйзер получил легкую травму в матче с УНИКСом, отыграв 12 минут. Тогда питерцы крупно уступили – 77:104.

Фрэйзер пропустил последующий матч открытия Winline Basket Cup против «Уралмаша», в котором «Зенит» разгромил соперника – 92:63.

Встреча с ЦСКА начнется сегодня в 18.00 по московскому времени.