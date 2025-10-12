  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зак Лоу: «Не могу представить сценария, при котором Лаури Маркканен останется в «Юте» через год»
2

Зак Лоу: «Не могу представить сценария, при котором Лаури Маркканен останется в «Юте» через год»

Эксперт считает, что финская звезда покинет «Джаз» относительно скоро.

«Чем больше я смотрю на общую картину в лиге и общаюсь с людьми... я не могу представить сценария, при котором Лаури Маркканен останется в «Юте» через год», – заявил Лоу.

Летом 2024 года 28-летний форвард продлил контракт с «Джаз» до 2029 года.

За сезон-2025/26 он заработает 46,4 миллиона долларов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoЛаури Маркканен
logoНБА
logoЮта
Зак Лоу
