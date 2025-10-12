Премьер-лига. Женщины. «Енисей» встретится с «Динамо Курск»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдет один матч.
«Енисей» примет «Динамо Курск».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Динамо Курск
12 октября. 12.00
Положение команд: Надежда – 3-0, МБА – 2-0, УГМК – 2-0, Динамо Курск – 2-0, Енисей – 1-1, Спарта энд К – 1-1, Ника – 1-1, Самара – 0-2, Динамо Москва – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2, Энергия 0-2, Нефтяник – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
