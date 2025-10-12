Адриатическая лига. «Борац Чачак» встретится с «Дубаем», «Мега» примет «Босна Роял»
12 октября в рамках Адриатической лиги пройдут три матча.
Сербский «Борац Чачак» примет «Дубай» из ОАЭ, сербская «Мега» сыграет с боснийским «Босна Роял».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, ФМП Сербия – 1-1, Сплит Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-2, Студентски центар Черногория – 0-2.
Группа B
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 2-0, Задар Хорватия – 1-0, Будучность Черногория – 1-1, Вена Австрия – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Илирия Словения – 0-1, Мега Сербия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
