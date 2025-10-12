0

Адриатическая лига. «Борац Чачак» встретится с «Дубаем», «Мега» примет «Босна Роял»

12 октября в рамках Адриатической лиги пройдут три матча.

Сербский «Борац Чачак» примет «Дубай» из ОАЭ, сербская «Мега» сыграет с боснийским «Босна Роял».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0,  Клуж Румыния – 1-0, ФМП Сербия – 1-1, Сплит Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-2,  Студентски центар Черногория – 0-2.

Группа B

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 2-0, Задар Хорватия – 1-0, Будучность Черногория – 1-1, Вена Австрия – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1,  Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Илирия Словения – 0-1, Мега Сербия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
