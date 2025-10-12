Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» встретится с «Меркезефенди»
12 октября в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Фенербахче» примет «Каршияку», «Анадолу Эфес» выйдет на паркет против «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Бешикташ – 3-0, Бахчешехир – 3-0, Анадолу Эфес – 2-0, Трабзонспор – 2-1, Тофаш – 2-1, Петким Спор – 1-1, Маниса – 1-1, Каршияка – 1-1, Меркезефенди – 1-1, Галатасарай – 1-1, Фенербахче – 1-1, Мерсин – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Эсенлер Эроспор – 0-2, Тюрк Телеком – 0-3, Бююкчекмедже – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
