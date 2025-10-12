Джей Джей Редик об атлетизме Аду Тьеро: «Невероятно. Он достает головой до кольца. Просто невероятно»

Главный тренер «Лейкерс» высоко оценивает физические способности новичка.

«Невероятно. Я имею в виду, он достает головой до кольца. Просто невероятно», – сказал Редик.

Тренер также заявил, что команда сохраняет осторожность в отношении долгосрочного здоровья Тьеро. Новичок «Лейкерс » восстанавливается после гиперэкстензии левого колена, которую он получил в свой последний сезон в колледже.

«Аду принимает участие в тренировках с ограничениями. Он участвует во всем, кроме игровых упражнений. У меня нет точного ответа по срокам. Я знаю, что мы не будем спешить, чтобы убедиться, что все его биомеханики в норме, и любое воспаление, возникающее в том колене, мы сможем устранить ради его долгосрочного здоровья», – добавил Редик .

«Лейкерс » выбрали Тьеро под 36-м номером на драфте-2025.

Выступая за команду университета Арканзаса в прошлом сезоне, 21-летний форвард набирал в среднем 15,1 очка (54,5% с игры, 25,6% из-за дуги), 5,8 подбора и 1,9 передачи.