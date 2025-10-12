0

Мария Капустина: «В этом сезоне МБА-МАИ надо побеждать в Кубке России»

Ведущая и комментатор Okko высоко оценила потенциал МБА-МАИ в новом сезоне.

«У МБА-МАИ сейчас хороший баланс между опытом и молодостью. Что мне нравится в командах Василия Карасева, так это большой уровень доверия. У него часто игроки раскрываются, они учатся брать на себя ответственность. И сумасшедший бросок Павла Савкова в игре с «Енисеем» только подтверждает этот тезис. Карасев умеет раскрыть молодой талант, а иногда и не молодой», – сказала Мария Капустина.

Она также прокомментировала заявление Сергея Балашова про цели МБА-МАИ на сезон. Центровой заявил, что хотел бы выиграть Кубок России и войти в топ-5 Единой лиги ВТБ.

«Мне кажется, что это вполне реальные задачи. Вообще финал четырех этого турнира без МБА-МАИ невозможно себе представить. В этом сезоне надо побеждать», – заявила ведущая и комментатор Окко в эфире «МБА-Шоу».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Okko Спорт
logoМБА-МАИ
logoЕдиная лига ВТБ
logoВасилий Карасев
