ACB. «Баскония» примет «Реал», «Ховентуд» встретится с «Сарагосой» и другие матчи
Сегодня, 12 октября, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Баскония» сыграет с «Реалом», «Ховентуд» примет «Сарагосу».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тенерифе – 2-0, Уникаха – 2-0, Мурсия – 2-0, Сарагоса – 1-0, Реал – 1-0, Сан-Пабло Бургос – 1-0, Форса Льейда – 1-0, Ховентуд – 1-0, Валенсия – 1-0, Манреса – 1-1, Барселона – 0-1, Бильбао – 0-1, Бреоган – 0-1, Баскония – 0-1, Гранада – 0-2, Гран-Канария – 0-2, Жирона – 0-2, Андорра – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
