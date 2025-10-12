Единая лига ВТБ. «Зенит» примет ЦСКА, МБА-МАИ сыграет с «Локомотивом-Кубань»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

МБА-МАИ примет «Локомотив-Кубань». Финалисты прошлого сезона, «Зенит» и ЦСКА, встретятся на арене в Санкт-Петербурге. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : МБА-МАИ – 3-0, УНИКС – 3-0, Локомотив-Кубань – 2-1, Автодор – 2-1, Бетсити Парма – 2-2, ЦСКА – 1-1, Зенит – 1-1, Уралмаш – 1-2, Пари Нижний Новгород – 1-2, Самара – 0-3, Енисей – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.