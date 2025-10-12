  • Спортс
Гилберт Аренас: «Лейкерс» – чемпионы. Можем замахнуться и на два подряд, но в 2026-м у нас все схвачено»

Аренас очень уверенно предрекает чемпионский титул «Лос-Анджелеса».

«Чего ждать от «Лейкерс»? Чемпионства. Если мы начнем сезон с пяти побед подряд, я сделаю тату «Чемпион» с кубком.

Мы выиграем, независимо от того, здесь Леброн или нет. Мы, черт возьми, можем замахнуться и на два подряд. Но в этом году, в 2026-м, у нас все схвачено», – заявил Аренас.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
